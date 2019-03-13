Güzel sanatlar fakültelerinden bir grup öğrenci, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde canlı modelin olmamasından dolayı derslerin bir yıldır işlenemediğini iddia etti.

Hürriyet gazetesinden Esra Ülkar'ın haberine göre, Güzel Sanatlar Öğrenci Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla güzel sanatlar fakültelerindeki canlı modellerin bütçesinin devlet tarafından karşılanmaması kararlaştırıldı.

Bazı üniversiteler kendi imkanlarıyla canlı model ihtıyacını karşılarken, bazılarında bu yapılmadı. Karara tepki gösteren öğrenciler de change.org'da imza kampanyası başlattı.

Haberde, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emre İkizler'in, "Maliye Bakanlığı'nın tavrı. Bu bizim çözebileceğimiz bir sorun değil" sözlerine yer verilirken, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz da, "Öğrenciler kendi aralarında hallediyor. Yeni bir fakülteyiz, ondan dolayı çok ihtiyaç duyulmuyor" şeklinde konuştu. Ayrıca haberde, birçok üniversitenin güzel sanatlar fakültesi yetkilisinin görüş bildirmek istemediği belirtildi.