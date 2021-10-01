Hafize Sakız Anaokulu'na Kalite Yönetim ve İş Sağlığı belgesi





Yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi'nin yaptığı denetimler sonucunda sistemin sorunsuz işlediğinin onaylanmasının ardından, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri Vali Muammer EROL tarafından okul Müdürü Yıldız Arı'ya verildi. Hafize Sakız Anaokulu, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımız arasında entegre olarak bu iki belgeyi bir arada alan ilk anaokulumuz olmayı başardı." denildi.



Yalova Valiliği'nde düzenlenen törende, belge alan Vilayetler Birliği Hafize Sakız Anaokulu Müdürü Yıldız Arı'nın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Uğur İnan, Şube Müdürü Ramazan Kayran, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörü Serkan Yavaşçaoğlu ve Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçisi Hakan Kurar hazır bulundu.

