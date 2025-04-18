Hafta sonu hangi sınavlar olacak? 19-20 Nisan ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-DGUY ve 2025-GUY sınavları Ankara'da elektronik sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavlar için 33 elektronik salon kullanılacak. Cumartesi ve pazar günü saat 13.45'te başlayacak sınavlar kapsamında, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.



DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI HAKKINDA



DUS 1. Dönem Ankara ve İstanbul'da, 3 sınav merkezinde uygulanacak. STS Diş Hekimliği 1. Dönem ise yalnız Ankara'da yapılacak. Sınavlar için 19 bina ve 424 salon kullanılacak.



Pazar saat 10.15'te başlayacak sınavlarda adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. STS Diş Hekimliği Sınavı'nda 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi olacak.



DUS, Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) şeklinde yapılacak. Temel Bilimler Testi'nde 40 soru, Klinik Bilimler Testi'nde 80 soru olacak. Toplam 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek.



Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

