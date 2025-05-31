Hafta sonu hangi sınavlar var? 31 Mayıs-1 Haziran sınav programı

31 Mayıs - 1 Haziran sınav takvimi araştırılıyor. ÖSYM tarafından organize edilen sınavlar bu hafta sonu da devam ediyor. Açıktan üniversite mezunu olmak isteyen adaylar için ise Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları yapılacak. İşte, 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek sınavlar…



BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?



e-YÖKDİL 2025/3 sınavı 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü yapılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav saat 13:45'te başlayacak.



ATA AÖF Bahar Dönemi Final Sınavları (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) sınavları ise 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde yapılacak.



