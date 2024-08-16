Hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM 17-18 Ağustos sınav takvimi

ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek. ÖSYM Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu) 2. dönem sınavları 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM 17-18 Ağustos sınav takvimi

'den yapılan açıklamaya göre, 2024- 2. dönem 14 ilde, 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem ise sadece Ankara'da uygulanacak.

İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.

2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönemin birinci aşaması saat 10.15'te, ikinci aşaması ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

2024-TUS 2. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi sınavı için 1097 salon, 77 bina kullanılacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi sınavı için ise 1096 salon, 77 bina kullanılacak.

2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönemin iki aşaması ise toplam 6 bina, 83 salonda yapılacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınavların sonuçları, 12 Eylül'de açıklanacak.

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