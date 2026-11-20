Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) Başkanlığı, hafta sonu yapılacak sınavları açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, GUY/2 sınavı Ankara'da ÖSYM elektronik sınav merkezindeki 31 salonda uygulanacak.

Sınava en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitiren 4 bin 68 aday başvurdu.

Sınav, saat 13.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecek.

Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 15.15'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar ilave 20 dakika sürelerini kullanabilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 10 Aralık'ta açıklanacak.

PAZAR GÜNÜ YDS /2 YAPILACAK

YDS/2 ise Türkiye 'deki tüm iller, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplam 89 sınav merkezinde yapılacak.

Sınav, pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ​​​​​​​Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan ve 180 dakika sürecek sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Saat 13.15'te sona erecek YDS/2'de ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

379 bina ve 6 bin 50 salonda gerçekleştirilecek sınav Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

Sonuçlar, 10 Aralık'ta açıklanacak.

Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Kurumlar ayrıca kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.

AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.