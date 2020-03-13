Hakem meslek liseleri geliyor: Futbol hakemleri artık liseden yetişecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, TFF Hakem Meslek Lisesinin açılmasını sağlayacak protokol imzalandı.



Federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen imza törenine Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp katıldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile federasyon yöneticileri de toplantıda hazır bulundu.



Bakan Ziya Selçuk, bugünün çok heyecan ve mutluluk verici bir gün olduğunu, Türk futbol tarihi bakımından bir dönüm noktasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.



TFF ile MEB arasında Türkiye'nin yarınları, çocukları ve gençleri adına güzel bir adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuk, MEB olarak mesleki ve teknik eğitimde yeni bir değişim ve dönüşümün, zamanın ruhunu dikkate almanın, çağın gereklerini yerine getirmenin ve eğitimle ekonomiyi birleştirmenin, demokrasiyle taçlandırmanın aşamalarını yaşadıklarını anlattı.

"ÖĞRENCİLER YETENEK SINAVIYLA ALINACAK"



Bu dönüşümü yaşamaktan, mesleki eğitime can ve kan vermekten mutluluk duyduklarını dile getiren Selçuk, dünyanın en popüler spor dallarından biri olan futbolun önemini artarak koruduğunu ve bunu bir spor alanı olarak değerlendirdiklerinde çocukların fiziksel, ruhsal ve duygusal sağlığı açısından bir başka önem atfettiklerini belirtti.



Bu spor dalları arasında futbolun yerinin ayrı olduğunu, bu çalışmayla fotoğrafı tamamlamak ve resmin bütününü görmek gibi bir çabaları olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Bu iş birliği protokolü ile TFF'ye ait kampüs içerisinde öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri için sınıfların kurulması sağlanacak. Okulumuz yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecek. Öğretim programının hazırlık sınıfı ve mesleki İngilizce dersi eklenerek güncellenmesiyle öğrencilerimiz meslekle ilgili gereken dil becerilerine de sahip olacaktır. Hakemlik açısından temel yabancı dilin çok önemli olduğunun farkındayız. Ayrıca, öğretmenlerimiz için de bu doğrultuda ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitim çalışmaları da sürdürülebilir bir şekilde yürütülecektir. Öğretmen ve öğrencilere futbol hakemliği eğitimlerinin düzenlenmesi ve belgelendirilmesi, bu projenin çok önemli bir kazanımıdır. UEFA ve FIFA gibi uluslararası kuruluşlarda düzenlenen Antrenör Eğitim Seminerlerine öğretmen ve öğrencilerin katılımının sağlanması, öğrencilerimizin dünya standartlarına ulaşması bakımından oldukça kritiktir."



ÖĞRENCİLERE MİLLİ ANTRENÖRLERİN YANINDA UYGULAMALI EĞİTİM İMKANI



Bakan Selçuk, milli sporcuların, milli antrenörlerin katılımının sağlandığı Kariyer Günleri ile öğrencilerin, alanında uzman kişiler tarafından bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasının proje dahilinde hedeflendiğinin altını çizdi.



Ayrıca, TFF bünyesinde açılan Sporcu Eğitim ve Gelişim Kamplarından öğrencilerin ve öğretmenlerin yararlanmasını amaçladıklarını belirten Ziya Selçuk, "Öğrencilerin amatör takım maçlarında hakem ve yardımcı hakem olarak görev almalarının sağlanmasıyla teorik bilgiden pratik bilgiye doğru geçiş konusunda da somut adımlar atılacak. Her kademede milli antrenörlerin yanında uygulamalı eğitim imkanının sağlanması da öğrencilerimizin tecrübelerinin kısa sürede gelişmesine hizmet edecektir. Yine buradaki öğrencilerimize burs verilmesiyle ve yükseköğretime devam etmeleri halinde burslarının devamıyla ilgili çalışmalarda çok yararlı olacağı düşüncesindeyiz." diye konuştu.



Öğrenci ve öğretmenlerin, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine katılmalarının sağlanmasının gelişimleri açısından büyük bir önem arz ettiğine dikkati çeken Selçuk, yükseköğretime devam etmeyen mezunların imkânlar ölçüsünde TFF bünyesinde istihdamına öncelik verilmesinin de projenin hayati noktalarından biri olduğunu vurguladı.



Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB ve TFF olarak çocuklar ve gençler için el ele vererek başlattıkları bu çalışmanın fiziksel, ruhsal ve duygusal olarak güçlü ve sanatla birleşmiş gençliğin oluşması noktasında ciddi katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "İnsana, topluma değer veren saygılı, başarılı, sağlıklı nesiller yetiştirmek elbette buradaki temel amaçlarımız arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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