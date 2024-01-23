Hakimlik savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de

2024 hakimlik savcılık sınavı sonuçları, 23-24 Aralık tarihlerinde sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Adalet Bakanlığına hakim ve savcı yardımcılığı alımı için tamamlanan sınav sonrasında gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, hakimlik savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



HAKİMLİK SAVCILIK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Hakimlik savcılık sınavı sonuçları 23 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak.



HAKİMLİK SAVCILIK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar, değerlendirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.