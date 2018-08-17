10 Mart 2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın ilk kez kamuoyu ile paylaştığı Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) https://yokatlas.yok.gov.tr adresinde hizmete sunuldu.



YÖK Atlas programı içerisinde yer alan Lisans Atlası ile Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detayı; Önlisans Atlası ile Önlisans programlarına Sınavsız Geçiş ve YGS puanı ile yerleşenlerin dağılımı, YGS netleri, geldikleri liseler, mezun oldukları lise alan ve dalları; programda görevli öğretim üyeleri, geçmiş yıllarda verilen mezun sayısı, yatay geçiş trafiği ve benzeri pek çok detayı; Mezun Başarı Atlası ile tercih Kılavuzu'nda yer alan lisans programlarından mezun olanların merkezi uzmanlık sınavlarında gösterdikleri başarıyı görebilme imkanına sahip oluyorlar.

(Mezunların KPSS-1, KPSS-2, TUS-1, TUS-2, TUS-KP, AP-AYB sınav başarıları)



HİZMETE SUNULDUKTAN BUGÜNE 12 MİLYON KİŞİ KULLANDI



"Öğrenci dostu Yeni YÖK olarak", adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen ve adaylara adeta rehber öğretmenlik yapan YÖK Atlas, hizmete sunulduğu günden bugüne kadar 12 milyon 170 bin farklı kişi tarafından kullanıldı.



Üniversite adaylarının bilinçli tercihlerde bulunması amacıyla ilk kez 2016 ÖSYS sürecinde hizmete giren sistem, 2017 tercih döneminde olduğu gibi 2018-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan bilgi kaynağı oldu.



YÖK ATLAS KULLANICI SAYISI 2 MİLYONU BULDU



2016, 2017 ve 2018 tercih dönemleri incelendiğinde YÖK Atlas üniversite adayları ve rehberlerin vazgeçilmez bilgi kaynağı oldu.

Kullanıma açıldığı ilk tercih döneminde toplam 940 bin kişi tarafından kullanılan YÖK Atlas programında bu sene bu sayı yaklaşık 2 milyona ulaştı.



Bu sene ilk kez gerçekleştirilen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih dönemi boyunca (31 Temmuz-14 Ağustos) yani 15 günlük süreçte 1 milyon 963 bin kullanıcının ziyaret ettiği sistemden, ek yerleştirmelerin gerçekleşeceği Eylül ayı sonuna kadar 2,2 milyon adayın faydalanması bekleniyor.

SİSTEME EN ÇOK CEP VE TABLETTEN GİRİŞ YAPILDI



Sistemi kullananların %38'si bilgisayarlarından YÖK Atlas'a ulaşırken, %62'si cep telefonu ya da tabletlerini kullandılar.



KULLANICILARIN GİRİŞ YAPTIĞI İLLER



Kullanıcıların:



%25'i İstanbul,

%17'si Ankara,

%8,3'ü İzmir,

%6,0's Adana,

%4,2'si Antalya,

%3,4'ü Bursa,

%3,3'ü Gaziantep'ten sisteme ulaştı.



ADAYLAR ORTALAMA 8 BÖLÜMÜ İNCELEDİ



Adayların sistemde kalma ve arama izlerinden derlenen istatistiklere göre, 2018 YKS tercih döneminde ziyaretçiler sitede ortalama 7 dakika 55 saniye zaman geçirdi ve ortalama 8 farklı bölümü inceledi. Sistemi kullanan her 3 adaydan 2'si mutlaka en az bir kez daha sistemi kullanmak için geri döndü.



EN ÇOK İLGİ GÖSTERİLEN ALANLAR "TIP", "HUKUK" VE "BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ"



Verilere göre, bu yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok "tıp", "hukuk" ve "bilgisayar mühendisliği" alanlarını inceledi.



Önlisans adaylarının en çok ilgi gösterdiği alanlar ise "İlk ve Acil Yardım", "Anestezi" ve "Tıbbi Görüntüleme Teknikleri" oldu.



LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA 2018 YILI YÜKSEKÖĞRETİM VİTRİNİ BELLİ OLDU





Lisans ve Önlisans Atlaslarında en çok incelenen programlar şunlar oldu:

Lisans / Önlisans Programlarına gösterilen ilgide 2017 – 2018 kıyaslaması