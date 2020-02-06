Hava şartları nedeniyle bazı illerde okullara tatil

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. İlçede gece geç saatlerde etkili olan şiddetli sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.



Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde de hafta başından beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime 6 Şubat perşembe günü ara verildi.



Nazımiye ve Ovacık'ta kar yağışı hafta başından bu yana etkisini sürdürüyor.



KAYSERİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.



Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi'nde de fırtına nedeniyle mekanik tesisler hizmet veremiyor.

