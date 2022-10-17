Hayatını kaybeden 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını MEB karşılayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını bakanlık olarak üstlendiklerini açıkladı.

Hayatını kaybeden 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını MEB karşılayacak

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Milli Bakanı Mahmut Özer, Amasra'daki maden faciasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Özer, faciada can veren 41 madencinin çocuklarının eğitimini üstlendiklerini söyledi.

''TÜM MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞIZ, BURS VERECEĞİZ''

Özer, ''Tüm masraflarını biz karşılayacağız. Burs vereceğiz, kırtasiye masraflarını karşılayacağız. Onları yalnız bırakmayacağız'' dedi.

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci yaşamını yitirmişti.

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