Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 16 Ağustos Perşembe günü saat 11.00’de Ankara HiltonSA Oteli Kavaklıdere Salonu’nda düzenlenen törenle, Türkiye’de basketbol seferberliğini başlatan iş birliğine imza attılar.



Bu iş birliği kapsamında başlatılacak Haydi Sahaya projesiyle, Türkiye Basketbol Federasyonu; özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütleri ile yapacağı iş birliği neticesinde, Türkiye’nin 81 ilinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullara basketbol sahaları yapımı gerçekleştirecek.



BAŞKAN TÜRKOĞLU: BASKETBOLUN HER MAHALLEDE OYNANIR OLMASI BENİM EN BÜYÜK HAYALİM



İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şunları söyledi:



“Bu spora küçük yaşta mahallede adım atmış ve Ay-yıldızlı formayı yüzlerce kez gururla giymiş biri olarak; basketbolun Türkiye’nin her evinde izlenir, her mahallesinde oynanır olması benim en büyük hayalim.



Sayın Cumhurbaşkanımız, basketbolun yayılması için ortaya koyduğumuz bu projenin de fikir lideridir. Bu projeyle biz, eşsiz güzelliklere sahip olan ülkemizin dört bir yanına basketbolu götürerek, sporun, kardeşliğin ve umudun tohumlarını ekmek istiyoruz.

Hedefimiz, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarının bahçelerine sahalar yapıp, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak ve onlara, sporun getirdiği birlik, beraberlik, kardeşlik değerlerini aşılayarak, sağlıklı gelişmelerini sağlamaktır. Tabii ki bu büyük hedefe başlamak için iki değerli bakanlığımızın, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğine büyük ihtiyaç duyuyoruz.



Ülkemizin kalkınması sadece devlet yatırımları ile kısıtlı kalmamalıdır. Özel sektör kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin de bu oluşumdaki rolü çok büyüktür. Büyük bir aile olarak, 81 ilimizde düzenli olarak basketbol sahaları yapmaya başlayacağız. Türkiye çapında tüm beden eğitimi öğretmenleriyle birlikte çalışmalar yapacağız. Bir basketbol seferberliği projesi olan "Haydi Sahaya" çalışmasının hayırlı olmasını diliyor, bu projede bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.”



BAKAN KASAPOĞLU: BU PROJE BİR GÖNÜL SEFERBERLİĞİ



Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise şöyle konuştu:



“Gençlere nasıl bir ülke bırakacağımız kadar, Türkiye’yi nasıl bir gençliğe emanet edeceğimiz de önemli. Gençliğimizden geleceğimiz adına çok şey bekliyoruz. Umutlarımızın gerçekleşmesi için gençlerimizin sağlıklı, enerjik ve güçlü nesiller olarak yetiştirilmesini sağlamakla yükümlüyüz. Bunun en önemli yollarından biri de spor. Bunun için bugün, basketbolu çocuklarımızın bulunduğu her yere taşıma seferberliği başlatıyoruz. Bu vesileyle basketbolumuza yeni yıldızlar kazandırmayı hedefliyoruz. Her sporun bir felsefesi var. Basketbol bir takım oyunu. Zorluklar karşısında ayakta kalmanın yolu, dirençli olmak, ekip olmak ve birbirini tamamlamaktan geçiyor.

Gençlerimizin bu yeteneklere sahip olmaları gelecek hedeflerimizin gerçekleşmesi anlamında çok büyük bir önem arz ediyor. Haydi Sahaya projesi aynı zamanda bir barış, bir sevgi, bir kardeşlik projesi. Barış dolu bir dünya için atılmış büyük bir adım. Bir gönül seferberliği.”



BAKAN SELÇUK: BÜTÜN MAKAMLAR ÇOCUKLARA HÜRMET IÇİN VAR



Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise şu ifadeleri kullandı:



“Sayın Hidayet Türkoğlu geçen haftaki ziyaretinde bu protokolden söz etti. Protokole hızlıca baktım ve dedim ki ‘Protokol, siz kahvenizi içene kadar tamamlanacak.’ Ekip arkadaşlarımız hemen toparlandılar, işin bürokratik cephesini hallettiler ve birkaç gün sonra burada bu toplantıyı yapıyoruz. Gerçekten iş yapalım, gerçekten üretelim. Bütün bu toplantılar, bakanlıklar, makamlar, çocuklara hürmet için var. Biz onların güzelliği, gelecek tasavvuru için buradayız. Bu projede inanılmaz bir emek var. Bu projenin çocuklarımızın spor ve sanatla buluşmasının ne denli önemli olduğu konusunda ayrı bir vurgusu bulunuyor. Çünkü sporun ve sanatın ince ayarından geçmemiş olan çocukların şahsiyet ve duygu eğitimi tamamlanamaz. Bu yüzden Haydi Sahaya projesini çok önemsiyorum. Hemen iş yapalım istiyorum.”



Konuşmaların ardından, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu üçlü iş birliği protokolüne imza attılar. Her iki bakanlığın üst düzey yöneticileri ile Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler, birlikte aile fotoğrafı çektirdiler. Fotoğrafta yıllarca A Milli Kadın Takımımızın başarısı için ter döken Nevriye Yılmaz ve Yasemin Horasan ile A Milli Erkek Basketbol Takımımızın kaptanlarından Semih Erden ve yıldız isimlerinden Doğuş Balbay da yer aldı.