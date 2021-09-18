Hazır bulunuşluk sınavı nedir? (Hazır bulunuşluk sınavı ne zaman, hangi sınıflar girebilecek?)

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Hazır bulunuşluk sınavına ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, söz konusu uygulama ile öğrenme yolundaki eksikleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

MEB hazır bulunuşluk sınavı EBA sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Sınav, her eğitim öğretim yılının ilk haftasında düzenleniyor. Öğrencilere her ders için 15 sorunun sorulacağı hazır bulunuşluk sınavı, 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.



9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden 18-19 Eylül'de gerçekleştirilecek.



8. ve 12. Sınıf öğrencileri için ayrıca 25-26 Eylül'de Destekleme ve Yetiştirme kursları hazır bulunuşluk uygulaması da olacak.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazır bulunuşluk uygulaması sonucu ortaya çıkan veriler sonuçların açıklanması ile eş zamanlı bir şekilde öğretmenlerle paylaşılacak.

Uygulama tümüyle sona erdikten sonra, EBA üzerinden alınan soru bazlı sonuç analizleri ilgili ders öğretmenlerine ulaştırılacak.