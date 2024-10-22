Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin Türkçe programlara yerleştirme başvuruları ne zaman?

Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin Türkçe programlara yerleştirme başvuruları devam ediyor. Başvurular, 1 Kasım'a kadar alınacak. İşte, konuya ilişkin bilgiler...



ÖSYM DUYURDU



ÖSYM'nin internet sitesinden, "2024 zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri" konulu duyuru yayımlandı.



Buna göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri için başvurular, 1 Kasım'a kadar alınacak.



Başvuru ve yerleştirme işlemleri için adayların kılavuzda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.