Hepsiburada - TEGV iş birliğiyle eğitime destek seferberliği

Hepsiburada, topluma değer katma ve toplumsal sorunların çözümünde öncü olma misyonuyla, kadınlar, çocuklar, dezavantajlı bireyler, sahipsiz hayvanlar, çevre, bilim, kültür, eğitim, spor ve sanata yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal değer yaratmaya devam ediyor.

Bu misyonuyla öncelikli olarak eğitimin öneminin bilinciyle, TEGV ile yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Hepsiburada’nın TEGV iş birliğiyle başlattığı eğitime destek seferberliği kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından 2500 çocuğun 1 yıllık eğitim masraflarını karşılıyor ve tüm paydaşlarını da bu seferberliğe destek olmaya davet ediyor.

Hepsiburada ve TEGV iş birliğiyle çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak üzere başlatılan bu seferberlik hareketinde, platformda bulunan TEGV mağazasında satılan TEGV ürünlerinin yanı sıra 20, 50, 100 ve 150’şer TL’lik dijital destek kartları da yer alıyor. Hepsiburada müşterileri bu destek kartlarını satın alarak, ya da hediye ederek bu eğitim seferberliğine katılabiliyor ve bu iyilik hareketine katkıda bulunabiliyor.

"DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Hepsiburada CMO’su Ender Özgün “Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak ülkemizin geleceği olan çocuklarımız, eğitimde fırsat eşitliği ile bilim ve teknolojiden sanata birçok alanda hayallerini bir adım daha ileriye taşısın, hedeflerine ulaşabilsin diye TEGV ile birlikte işbirliği yaparak 2500 çocuğun 1 yıllık eğitim masraflarını karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu seferberliği daha da büyütmek için tüm müşterilerimiz ve paydaşlarımızı da destek vermeye davet ediyoruz. Sosyal sorumlu marka anlayışımız kapsamında, ayda milyonlarca ziyarete ev sahipliği yapan platformumuzda, iş ortaklarımızla birlikte sene içinde yeni inisiyatifleri de hayata geçirerek eğitim için katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

'HEPSİ OKULA'



TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı şöyle konuştu, “Pandemi döneminde etkinlik noktalarımızın kapalı olması nedeniyle çocuklarımızdan fiziki olarak ayrı kaldık ancak programlarımızı dijital platforma taşıyarak uzaktan eğitimlerle etkinliklerimize devam ettik. Okullarla birlikte bizim de etkinlik noktalarımızı açmaya hazırlandığımız bu dönemde Hepsiburada’nın başlatmış olduğu “Hepsi Okula” kampanyası ile daha çok çocuğumuzu nitelikli eğitimle buluşturabilecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Aynı zamanda Hepsiburada.com platformu bünyesindeki TEGV mağazamızda satışa sunulan ürünlerimiz de çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunacak. Bu değerli iş birlikleri için Hepsiburada’ya ve kampanyaya destek verecek müşterileri ile paydaşlarına çocuklarımız adına çok teşekkür ederiz.”

