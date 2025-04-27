HMGS/1 soru ve cevapları yayımlandı: 2025 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 HMGS/1 soru ve cevapları yayımlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, soru ve cevaplarını kontrol ederek sonuçlardan önce puan hesaplaması yapacak. Peki, 2025 HMGS soru ve cevapları yayımlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



HMGS SORULARI VE CEVAPLARI



27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın erişime açıldı.



Sınava başvuran adaylar, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 13.55'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.



Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.



HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanacak.

