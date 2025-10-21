HMGS/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM HMGS sonuçları açıklandı mı?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları için geri sayım başladı. Hukukçuluk kariyerine atılan ilk resmi adım olan HMGS sınavıyla birlikte, adaylara hâkimlik-savcılık sınavlarına girme, avukatlık veya noterlik stajına başlama hakkı tanınıyor. 28 Eylül'de tamamlanan bu yılın ikinci HMGS sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, HMGS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 HMGS/2 sonuçları, sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Eylül'de tamamlanan HMGS sınavı sonrasında gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 HMGS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, HMGS/2 sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
