HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı) ne zaman? 2024 HMGS tarihi

2024-HMGS ile 2024-İYÖS'e ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-HMGS ile 2024-İYÖS Kılavuzu paylaşıldı. Kılavuzda HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı) tarihine yer verildi.

2024 HMGS TARİHİ

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

2024-HMGS ile 2024-İYÖS'e başvurular, 13-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek