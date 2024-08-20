HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı) ne zaman? 2024 HMGS tarihi

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) başvuru süreci 21 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınava son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihini merak ediyor. Peki, HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı) ne zaman?

HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı) ne zaman? 2024 HMGS tarihi

2024-HMGS ile 2024-İYÖS'e ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-HMGS ile 2024-İYÖS Kılavuzu paylaşıldı. Kılavuzda HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı) tarihine yer verildi. 

HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı) ne zaman? 2024 HMGS tarihi - 1

2024 HMGS TARİHİ

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

2024-HMGS ile 2024-İYÖS'e başvurular, 13-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek

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