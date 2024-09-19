HMGS ile İYÖS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2024-HMGS ile İYÖS: Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren HMGS Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

HMGS ile İYÖS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2024-HMGS ile İYÖS: Sınava Giriş Belgeleri sınav tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı 29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. 

HMGS ile İYÖS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - 1

Yapılan açıklamada; 
"2024-HMGS ile İYÖS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2024-İYÖS), girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.

DİKKAT!

29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı(2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."denildi.

Öne Çıkan Video

İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya: Estonyalı akrobat Boğaz'ı geçecek

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

ÖZYES sonuçları açıklandı (ÖZYES sonuç sorgulama)

ÖZYES sonuçları açıklandı (ÖZYES sonuç sorgulama)

Bakan Tekin: Kitaplara yüzde 300 zam yapan 400 okula ceza verdik

Bakan Tekin: Kitaplara yüzde 300 zam yapan 400 okula ceza verdik

ALES 2025 ne zaman? ALES takvimi belli oldu mu?

ALES 2025 ne zaman? ALES takvimi belli oldu mu?

YDS ne zaman? YDS-2 başvuruları ne zaman bitecek?

YDS ne zaman? YDS-2 başvuruları ne zaman bitecek?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...