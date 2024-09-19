Yapılan açıklamada;

"2024-HMGS ile İYÖS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı



29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2024-İYÖS), girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.



DİKKAT!



29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı(2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."denildi.