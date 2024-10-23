HMGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM HMGS sınav sonuçları için tarih verdi
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Mesleki yeterliliklerin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen HMGS sınavı, 17 merkez gerçekleştirilmişti. Peki, HMGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bu sene ilk defa yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), 29 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler ÖSYM tarafından ilan edilecek sonuçlara çevrildi.
HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 24 Ekim Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ösym
- Sınav Sonuçları
- Eğitim