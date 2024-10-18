HMGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM HMGS sınav sonucu için tarih verdi

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları, ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda ilan edilecek. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

Bu sınav, Türk Hukuk Sistemi açısından önemli bir adım olup, hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılmasını hedeflemektedir.