HMGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM HMGS sınav sonucu için tarih verdi
Bu sene ilk defa yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), 29 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. ÖSYM HMGS sınav sonucu için tarih verdi. Peki, HMGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları, ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda ilan edilecek. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.
HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 24 Ekim Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecekler.
Bu sınav, Türk Hukuk Sistemi açısından önemli bir adım olup, hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılmasını hedeflemektedir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ösym
- Sınav Sonuçları
- Eğitim