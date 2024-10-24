HMGS sonuçları açıklandı: HMGS sonuçları nasıl sorgulanır? (2024 ÖSYM HMGS sınav sonuçları sorgulama ekranı)
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Eylül'de yapılan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Peki, 2024 HMGS sonuçları nasıl sorgulanır?
2024 HMGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu sınavlara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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BAŞARI ŞARTI GETİRİLMİŞTİ
Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği kapsamında, adli ile idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olma şartı getirilmişti.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, ilk kez yapıldı.
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