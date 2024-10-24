HMGS sonuçları açıklandı: HMGS sonuçları nasıl sorgulanır? (2024 ÖSYM HMGS sınav sonuçları sorgulama ekranı)

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Eylül'de yapılan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Peki, 2024 HMGS sonuçları nasıl sorgulanır?

HMGS sonuçları açıklandı: HMGS sonuçları nasıl sorgulanır? (2024 ÖSYM HMGS sınav sonuçları sorgulama ekranı)

2024 HMGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. 'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu sınavlara ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

HMGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

HMGS sonuçları açıklandı: HMGS sonuçları nasıl sorgulanır? (2024 ÖSYM HMGS sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 1

BAŞARI ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği kapsamında, adli ile idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olma şartı getirilmişti.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, ilk kez yapıldı.

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