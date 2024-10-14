HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 HMGS sonuç tarihi

Adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirilmişti. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), bu sene ilk kez yapıldı.