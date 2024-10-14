HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 HMGS sonuç tarihi
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), bu sene ilk kez ve 29 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Mesleki yeterliliklerin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen sınav, 17 merkezde gerçekleştirildi. ÖSYM HMGS sonuç tarihini adaylarla paylaştı. Peki, HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirilmişti. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), bu sene ilk kez yapıldı.
2024-HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-HMGS sonuçları, 24 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.
100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.
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