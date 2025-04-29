HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 HMGS sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından düzenlenen 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 Pazar günü başarıyla gerçekleştirildi. Sınav, Türkiye genelinde 17 ilde, 18 sınav merkezinde, toplam 22 bina ve 238 salonda yapıldı. Sınavın ardından, ÖSYM tarafından Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın %10'u erişime açıldı.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



​2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, HMGS sonuçları sonuçları, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Sonuç belgelerinde adayların puanı, doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte başarılı/başarısız ibareleri yer alacak.



Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, ilk kez 2024 yılında uygulanmaya başlandı ve hukuk fakültesi mezunlarının mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirildi. ​

