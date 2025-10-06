HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM HMGS/2 sonuç tarihi

2025 HMGS/2 sonuçları, 28 Eylül'de ÖSYM tarafından tamamlanan sınavın ardından merak ediliyor. Adaylar sınav sonuçlarını, sınavın açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2025 HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?



HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.



Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



16 BİN 240 ADAY KATILDI



2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYÖS uygulamasına ise 1267 adayın başvurduğu sınavlarda, adaylara test şeklinde 120 soru soruldu, 155 dakika cevaplama süresi verildi.