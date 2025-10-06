HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM HMGS/2 sonuç tarihi
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Hukukçuluk kariyerine atılan ilk resmi adım olan HMGS sınavı, 70 puan barajını aşan adaylara hâkimlik-savcılık sınavlarına girme, avukatlık veya noterlik stajına başlama hakkı tanıyacak. Peki, 2025 HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 HMGS/2 sonuçları, 28 Eylül'de ÖSYM tarafından tamamlanan sınavın ardından merak ediliyor. Adaylar sınav sonuçlarını, sınavın açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2025 HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
16 BİN 240 ADAY KATILDI
2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYÖS uygulamasına ise 1267 adayın başvurduğu sınavlarda, adaylara test şeklinde 120 soru soruldu, 155 dakika cevaplama süresi verildi.
- Etiketler :
- Ösym
- Hmgs
- Sınav Sonuçları