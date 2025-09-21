Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sınavı eylül ayında yapılacak: ÖSYM 2025 takvimiyle tarihi duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ), 2025 sınav takvimini yayımlayarak HMGS’nin tarihini resmen duyurdu. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) bu yıl eylül ayında yapılacak. Hukuk fakültesi mezunlarının ve adaylarının yakından takip ettiği sınav, mesleki kariyerin ilk adımı olarak görülüyor. Açıklanan takvime göre adaylar, başvuru ve sınav sürecine ilişkin tüm ayrıntıları ÖSYM’nin resmi internet adresinden öğrenebilecek.

HMGS/2 NE ZAMAN?



Yılda iki kez yapılan HMGS'nin ilki 27 Nisan Pazar günü yapılmış, sonuçlar 22 Mayıs'ta ilan edilmişti.



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek.



İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK



Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.