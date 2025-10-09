Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de

Hukuk alanında kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sona erdi. Şimdi ise gözler, HMGS/2 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM, sınav sonrası değerlendirme sürecini tamamladıktan sonra, sınava katılan adaylar için sınav sonuçlarını paylaşacak. Peki, HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılında ikinci kez düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2), hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajına veya hakim-savcılık sınavlarına katılabilmesi için geçmesi gereken bir yeterlilik sınavı niteliği taşıyor. Bu nedenle HMGS, hukuk kariyerinin en önemli aşamalarından biri olarak görülüyor. Peki, HMGS/2 ne zaman açıklanacak?

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, HMGS/2 sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

SINAVA 16 BİN 240 ADAY BAŞVURMUŞTU

2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYÖS uygulamasına ise 1267 adayın başvurduğu sınavlarda, adaylara test şeklinde 120 soru soruldu, 155 dakika cevaplama süresi verildi.

