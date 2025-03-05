Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları başladı: HMGS başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Nisan'da uygulanacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) başvuruları başladı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlayabilmek için 7188 sayılı kanun ile 24 Ekim 2019'da yürürlüğe giren bir ön eleme sınavdır.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları 5 Mart 2025 itibariyle başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını bugünden itibaren 17 Mart'a kadar yapabilecek.
Sınava, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurulabilecek.
Adaylar, 27 Nisan'da yapılacak sınava ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.
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