Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları başladı: HMGS başvurusu nasıl yapılır?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları 5 Mart 2025 itibariyle başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını bugünden itibaren 17 Mart'a kadar yapabilecek.



Sınava, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurulabilecek.

