Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) saat kaçta başlayacak/kaçta bitecek? (HMGS saati ve süresi)

Hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak. İşte, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı hakkında bilgiler...



Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Eylül 2024 tarihinde, sınav merkezlerinde yapılacak.



Sınavlar, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 130 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.



SINAV YILDA İKİ KEZ UYGULANIYOR



Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki defa nisan ve eylül aylarında, İdari Yargı Ön Sınavı ise yılda bir kez eylül ayında yapılacak.



Bu sınavlar, 24 Ekim 2019'dan sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024'den sonra mezun olanlar hakkında uygulanacak.



70 PUAN ALAN BAŞARILI SAYILACAK



Sınav tarihi itibarıyla anılan bölümlerden mezun olanlar bu sınavlara başvurabilecek.



ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar, test şeklinde çoktan seçmeli en az 100 sorudan oluşacak.



100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.



