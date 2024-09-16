Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınavı ne zaman?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) için geri sayım devam ediyor. ÖSYM takvimine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınavı eylül ayında gerçekleştirilecek. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınavı ne zaman?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınavı ne zaman?

2024 Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavlar saat 10.15'te başlayacak olup, adaylara 130 dakika süre verilecek.Bu sınavlar, Türk Hukuk Sistemi açısından önemli bir adım olup, hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılmasını hedeflemektedir.

HMGS SINAV MERKEZLERİ

Sınav, aşağıdaki 17 ilde yapılacaktır:
Ankara
İstanbul
İzmir
Adana
Antalya
Bursa
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Kayseri
Konya
Malatya
Samsun
Sivas
Trabzon
Van

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