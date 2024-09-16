Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınavı ne zaman?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavlar saat 10.15'te başlayacak olup, adaylara 130 dakika süre verilecek.Bu sınavlar, Türk Hukuk Sistemi açısından önemli bir adım olup, hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılmasını hedeflemektedir.



HMGS SINAV MERKEZLERİ



Sınav, aşağıdaki 17 ilde yapılacaktır:

Ankara

İstanbul

İzmir

Adana

Antalya

Bursa

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Kayseri

Konya

Malatya

Samsun

Sivas

Trabzon

Van