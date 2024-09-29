Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ile adaletin zamanında tecellisi yolunda görev alacak hakim, savcı ve avukatlarımızın meslek öncesinde yeterlilikleri ölçülecek.



29 Eylül 2024 tarihinde, ilk kez yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ile hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılmasını hedefleniyor. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçlarının 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

