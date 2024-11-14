Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihler belirlendi: HMGS ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihlerini paylaştı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 27 Nisan ve 28 Eylül 2025 tarihlerinde, İdari Yargı Ön Sınavı ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Hukuk fakültesi mezunları için hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak.

