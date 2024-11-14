Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihler belirlendi: HMGS ne zaman yapılacak?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihler belirlendi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerini duyurdu. Tunç, açıklamasında sınav tarihlerini bekleyen adaylar için önemli bir bilgilendirme yaptı. Peki, HMGS ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihlerini paylaştı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 27 Nisan ve 28 Eylül 2025 tarihlerinde, İdari Yargı Ön Sınavı ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Hukuk fakültesi mezunları için hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak.
Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda 2 kez olmak üzere 27 Nisan - 28 Eylül 2025 tarihlerinde, İdari Yargı Ön Sınavı 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavlara hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum"
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