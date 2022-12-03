İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Başvurular ekim ayında tamamlanmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üniversite öğrencilerine her yıl burs veriyor. Bu yıl için başvurular 26 Eylül- 16 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin ardından İBB sonuç tarihine yönelik araştırmalar gündemde. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Başvurular ekim ayında tamamlanmıştı

2022-2023 döneminde 75 bin öğrenciye geri ödemesiz 4 bin 500 lira burs verecek. sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden ilan edilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLAANCAK?

Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarının, bu yılda kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında açıklanması bekleniyor.

İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Başvurular ekim ayında tamamlanmıştı - 1

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

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