İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Başvurular ekim ayında tamamlanmıştı

İBB 2022-2023 döneminde 75 bin öğrenciye geri ödemesiz 4 bin 500 lira burs verecek. Burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden ilan edilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLAANCAK?

Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarının, bu yılda kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında açıklanması bekleniyor.

İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?



Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.



İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.