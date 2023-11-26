İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 İBB başvuru sonuçlarında

İBB burs başvuru sonuçları, 20 Ekim'de başvuruların sona ermesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl aralık ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti.



Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.



Resmi kurum ya da kişilerden bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.



Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.



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