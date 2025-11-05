İBB burs başvuru süreci ekim ayında sona ermişti: Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
05.11.2025 09:35
Fuat İğci
2025-2026 eğitim-öğretim yılı için "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" kapsamında yapılan başvurular 23 Eylül’de başlamış, 17 Ekim’de sona erdi. Destekden faydalanmak isteyen adaylar, burs başvuru sonuçlarına yönelik açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen burs desteği için başvuru süreci ekim ayında tamamlandı İstanbul'da ikamet eden üniversite öğrencilerine destek sağlaması için verilen İBB burs başvurularının değerlendirilmesi ardından sonuçlar online olarak duyurulacak. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Genç Üniversiteli Eğitim Desteği burs sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklamadı.
Geçtiğimiz yıl başvurular 1 Kasım’da sona ermiş, sonuçlar ise 31 Aralık’ta duyurulmuştu. Benzer bir takvim izlenirse, bu yıl burs sonuçlarının 16-17 Aralık 2025 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
Başvuru sahipleri sonuçlarını, gencuniversiteli.ibb.istanbul
adresinden, İstanbul Senin mobil uygulamasından veya ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden öğrenebilecek.
İBB BURS ÖDEME TARİHLERİ
Geçtiğimiz yıl 2024 2025 öğretim döneminde, İBB bursu ilk taksit ödemesi 7 Ocak'ta yatmaya başlamıştı. Bu seneki ödemelerin de Ocak ayında yapılması öngörülüyor.