İBB burs başvuru süreci ekim ayında sona ermişti: Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen burs desteği için başvuru süreci ekim ayında tamamlandı İstanbul'da ikamet eden üniversite öğrencilerine destek sağlaması için verilen İBB burs başvurularının değerlendirilmesi ardından sonuçlar online olarak duyurulacak. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.