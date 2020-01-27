İBB burs başvuruları başladı (İBB burs şartları neler?)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin üniversiteli öğrenciye öğrenim bursu vermek için tekrar çalışma başlattı.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



İBB BURS BAŞVURU KOŞULLARI

- T.C. vatandaşı olmak

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

KİMLER BAŞVURAMAZ?

- Açık öğretimde okuyanlar

- Uzaktan öğretim görenler

- Ücretli değişim programında bulunanlar

- 25 yaşından büyükler

- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri