İBB burs başvuruları ne zaman? (2022-2023 İBB Genç Üniversiteli burs başvuru tarihi)

İBB burs başvurusu ne zaman? sorusunun yanıtı, üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimi gören öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. İBB, Genç Üniversiteli adıyla toplamda 75 bin öğrenciye burs yardımı yapacağını açıkladı. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman?
İBB 'GENÇ ÜNİVERSİTELİ' BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek. İBB resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan sonrası burs başvuru tarihi belli oldu.
Buna göre; 'Genç Üniversiteli' eğitim desteğinin başvuruları 26 Eylül'de başlıyor.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
İBB BURS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
BURSLARDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri