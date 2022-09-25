İBB burs başvuruları ne zaman? (2022-2023 İBB Genç Üniversiteli burs başvuru tarihi)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine burs verilecek. 75 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 4.500 TL burs yardımında bulunacak olan İBB tarafından Genç Üniversiteli burs başvuruları için tarih verildi. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman?

İBB burs başvuruları ne zaman? (2022-2023 İBB Genç Üniversiteli burs başvuru tarihi)

burs başvurusu ne zaman? sorusunun yanıtı, üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimi gören öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. İBB, Genç Üniversiteli adıyla toplamda 75 bin öğrenciye burs yardımı yapacağını açıkladı. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman?

İBB 'GENÇ ÜNİVERSİTELİ' BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek. İBB resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan sonrası burs başvuru tarihi belli oldu.

Buna göre; 'Genç Üniversiteli' desteğinin başvuruları 26 Eylül'de başlıyor.

İBB burs başvuruları ne zaman? (2022-2023 İBB Genç Üniversiteli burs başvuru tarihi) - 1

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İBB burs başvuruları ne zaman? (2022-2023 İBB Genç Üniversiteli burs başvuru tarihi) - 2

BURSLARDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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