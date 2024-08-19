İBB burs başvuruları ne zaman? (2024-2025 İBB burs başvuru tarihleri)

2024-2025 İBB burs başvuruları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında erişime açılan İBB burs başvurularının bu yıl hangi tarihlerde alınacağı merak ediliyor. Peki, 2024-2025 İBB burs başvuruları ne zaman?
2024 İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek
"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarihi henüz belli olmadı.
2023 yılında başvurular 26 Eylül itibariyle başlamıştı.
Konuya dair İBB'den resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
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