İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru tarihlerinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine sağladığı Genç Üniversiteli eğitim desteğinin ayrıntıları destekten faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru tarihlerinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genç Üniversiteli eğitim desteğiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Resmi internet adresinden yapılan açıklamada; " burs başvurularını bekleyen öğrenciler için resmi internet sitesinden "2023 – 2024 Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuruları yakında başlayacaktır" denildi. "Genç Üniversiteli" eğitim desteğinin başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül'de başlamıştı, bu yıl da benzer şekilde başvuruların eylül ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor. 

İBB BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak 

İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru tarihlerinde - 1

GENÇ ÜNİVERSİTELİ YARDIMI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.

EĞİTİM YARDIMI YATIRILMA TARİHİ

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

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