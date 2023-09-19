İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru tarihlerinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genç Üniversiteli eğitim desteğiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "İBB burs başvurularını bekleyen öğrenciler için resmi internet sitesinden "2023 – 2024 Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuruları yakında başlayacaktır" denildi. "Genç Üniversiteli" eğitim desteğinin başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül'de başlamıştı, bu yıl da benzer şekilde başvuruların eylül ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIMI NE KADAR?
1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.
EĞİTİM YARDIMI YATIRILMA TARİHİ
Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.
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