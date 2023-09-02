İBB burs başvurusu ne zaman? 2023 İBB burs başvuruları bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Genç Üniversiteli burs başvurusuna ilişkin araştırmalar başladı. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteği adında burs başvurusu alacak İBB'ye başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman?

İBB burs başvurusu ne zaman? 2023 İBB burs başvuruları bekleniyor

'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verdiği senelik burs için başvurular gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yurtlar için başvuruları alan İBB'nin, burs başvuruları için de beklentiler arttı. İşte, 2023 İBB burs başvurularında son durum...

İBB BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İBB 2023 burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

'Genç Üniversiteli' desteğinin başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül'de başlamıştı.

Bu yıl da benzer şekilde başvuruların eylül ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.

İBB BURSUNA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...