İBB burs başvurusu ne zaman? 2023 İBB burs başvurusunda son durum

2023-2024 eğitim yılının başlaması ile burs başvuruları da gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru tarihleri de üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Binlerce öğrenci söz konusu burs başvurularını beklerken, bu yılki süreç 3 gün önce başladı. İşte, İBB burs başvurusu hakkında bilgiler...

İBB burs başvurusu ne zaman? 2023 İBB burs başvurusunda son durum

Üç taksit halinde ödenecek 6 bin liralık burslar için ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olanlar başvuru yapabilecek. Öğrenciler, İstanbul Senin uygulaması üzerinden başvurularını online olarak tamamlayabilir.

BAŞVURU TAKVİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru takvimi ilan edildi. Üniversite öğrencileri, 26 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında burs başvurusunda bulunabilecek.

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

İBB BURSU BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olma

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