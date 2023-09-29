İBB burs başvurusu ne zaman? 2023 İBB burs başvurusunda son durum

Üç taksit halinde ödenecek 6 bin liralık burslar için ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olanlar başvuru yapabilecek. Öğrenciler, İstanbul Senin uygulaması üzerinden başvurularını online olarak tamamlayabilir.



İBB BURS BAŞVURU TAKVİMİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru takvimi ilan edildi. Üniversite öğrencileri, 26 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında burs başvurusunda bulunabilecek.



İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?



İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.



Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.



İBB BURSU BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi



Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak



Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olma