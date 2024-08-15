İBB burs başvurusu ne zaman? 2024 İBB burs başvuru tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine burs verilecek. Geçtiğimiz yıl 75 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 4.500 TL burs yardımında bulunan İBB'nin Genç Üniversiteli burs başvurularının bu yılki takvimi merak ediliyor. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?

İBB burs başvurusu ne zaman? 2024 İBB burs başvuru tarihleri

2024 burs başvuruları üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimi gören öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Genç Üniversiteli adıyla verilen burslara binlerce üniversite öğrencisinin başvurması bekleniyor. İşte, 2024 İBB burs başvuru tarihleri...

2024 İBB BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek.

"Genç Üniversiteli" desteğinin başvuru tarihi henüz belli olmadı.

2023 yılında başvurular 26 Eylül itibariyle başlamıştı.

Konuya dair İBB'den resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

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