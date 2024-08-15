İBB burs başvurusu ne zaman? 2024 İBB burs başvuru tarihleri

2024 İBB burs başvuruları üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimi gören öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Genç Üniversiteli adıyla verilen burslara binlerce üniversite öğrencisinin başvurması bekleniyor. İşte, 2024 İBB burs başvuru tarihleri...



2024 İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek.



"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarihi henüz belli olmadı.



2023 yılında başvurular 26 Eylül itibariyle başlamıştı.



Konuya dair İBB'den resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.



BAŞVURU ŞARTLARI



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *



Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak



Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **