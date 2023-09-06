İBB burs (Genç Üniversiteli eğitim desteği) başvuruları ne zaman başlayacak? Resmi internet adresinden açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) , “Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için binlerce öğrenciye burs desteğinde bulunacak.İBB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor.

2023-2024 DÖNEMİ BURS BAŞVURULARI HAKKINDA

Başvuru süreciyle ilgili araştırmalar sürerken gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden açıkama geldi. Yapılan açıklamada; "2023 – 2024 Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuruları yakında başlayacaktır" denildi.



Öğrenciler, burs desteği için İBB’nin “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden başvuru yapacak.

