İBB burs (Genç Üniversiteli eğitim desteği) başvuruları ne zaman başlayacak? Resmi internet adresinden açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. İBB, İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine burs yardımında bulunacak. Başvuru süreciyle ilgili araştırmalar sürerken gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden açıkama geldi. Peki, İBB burs (Genç Üniversiteli eğitim desteği) başvuruları ne zaman başlayacak?

İBB burs (Genç Üniversiteli eğitim desteği) başvuruları ne zaman başlayacak? Resmi internet adresinden açıklama geldi

Büyükşehir Belediyesi () , “Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için binlerce öğrenciye burs desteğinde bulunacak.İBB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. 

2023-2024 DÖNEMİ BAŞVURULARI HAKKINDA

Başvuru süreciyle ilgili araştırmalar sürerken gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden açıkama geldi. Yapılan açıklamada; "2023 – 2024 Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuruları yakında başlayacaktır" denildi. 

Öğrenciler, burs desteği için İBB’nin “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden başvuru yapacak.

İBB burs (Genç Üniversiteli eğitim desteği) başvuruları ne zaman başlayacak? Resmi internet adresinden açıklama geldi - 1

DESTEĞİ TUTARI

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.

BURS ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak


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