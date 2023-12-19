İBB burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk ödeme tarihi açıklandı

İBB , "Genç Üniversiteli Desteği" projesinde bu dönem öğrencilere geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL’lik destek verecek. 75.000 öğrenciye verilmesi hedeflenen eğitim desteği, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 100.000 öğrenciye çıkartıldı. Peki İBB burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

İBB burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk ödeme tarihi açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), 75 bin öğrenciye verilmesi hedeflenen "Genç Üniversiteli Desteği"nin verileceği öğrenci sayısında artışa gidildi. İBB desteğini Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 100 bin öğrenciye çıkardı. İBB, proje kapsamında bu yıl öğrencilere geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL’lik destek verecek.

İBB burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk ödeme tarihi açıklandı - 1

BAŞVURULAR 3 KASIM'DA SONA ERDİ

Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, İBB’nin “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. 26 Eylül’de başlayan burs başvuru süreci 3 Kasım'da sona erdi. 

İBB burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk ödeme tarihi açıklandı - 2

ÖDEME 3 TAKSİT OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

"Genç Üniversiteli Desteği" ödemesi; aralık, şubat ve mart ayları olmak üzere 3 taksit şeklinde gerçekleştirilecek. 

İLK TAKSİT TARİHİ BELLİ OLDU

İBB burs ödemelerinin yapılacağı ilk tarih belli oldu. Söz konusu ödemenin ilk taksitinin dağıtımına yarın (20 Aralık Çarşamba günü) başlanacak. Ödeme gerçekleştikten sonra öğrenciye SMS ile bilgi verilecek.

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