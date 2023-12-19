İBB burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk ödeme tarihi açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 75 bin öğrenciye verilmesi hedeflenen "Genç Üniversiteli Desteği"nin verileceği öğrenci sayısında artışa gidildi. İBB burs desteğini Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 100 bin öğrenciye çıkardı. İBB, proje kapsamında bu yıl öğrencilere geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL’lik destek verecek.

BAŞVURULAR 3 KASIM'DA SONA ERDİ



Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, İBB’nin “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. 26 Eylül’de başlayan burs başvuru süreci 3 Kasım'da sona erdi. ÖDEME 3 TAKSİT OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK



"Genç Üniversiteli Desteği" ödemesi; aralık, şubat ve mart ayları olmak üzere 3 taksit şeklinde gerçekleştirilecek. İLK TAKSİT TARİHİ BELLİ OLDU İBB burs ödemelerinin yapılacağı ilk tarih belli oldu. Söz konusu ödemenin ilk taksitinin dağıtımına yarın (20 Aralık Çarşamba günü) başlanacak. Ödeme gerçekleştikten sonra öğrenciye SMS ile bilgi verilecek.