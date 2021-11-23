İBB burs sonuçları açıklandı (İBB 2021 burs sonuçları sorgulama ekranı)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu yapan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanmasını bekliyordu.

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI



İBB burs sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, ''İBB’nin üniversitelilere sağladığı eğitim desteği sonuçları açıklandı. Bu yıl 51.890 üniversiteli burs almaya hak kazandı. Sonuçlara, http://gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden ulaşılıyor'' denildi.



İBB BURSU GEÇEN YIL NE KADARDI?



Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs, 3’e bölündü ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verildi.



Değerlendirme Yöntemi

Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.



Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanır.



Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilir.



Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilir.

