İBB burs sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025 İBB burs başvuru sonuçları duyurusunda

2025-2026 İBB burs sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul'da ikamet eden üniversite öğrencilerine destek sağlaması için verilen İBB burslarına, bu yıl yine binlerce öğrenci başvuruda bulundu. Peki, 2025 İBB burs sonuçları açıklandı mı?



İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İBB burs başvuru sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu.



Buna göre; 2025 İBB burs sonuçlarının yine aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.



İBB BURSU NE KADAR?



Burs sonuçları erişime açıldıktan sonra ödeme takvimi belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler ikişer taksit halinde hesaplara aktarılmıştı.



Bu yılda benzer şekilde 2 taksit halinde 10 bin TL olarak burs ödemelerinin yapılması öngörülüyor.

