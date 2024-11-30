İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 İBB burs sonuçları tarihi)

2024 İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul'da okuyan önlisans ve lisans öğrencileri tarafından yapılan burs başvuruları, İBB tarafından değerlendirilerek sonuçlanacak. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İBB burs başvuru sonuçlarının en geç aralık ayı ortalarına kadar duyurulması bekleniyor. 2024-2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURSUNDAN KİMLER FAYDALANACAK?



T.C. vatandaşı olmak,



Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,



Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,



Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,



Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,



Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.