İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? İBB burs ödemelerinde son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere sağlanan" Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında verilen burs ödemelerinin ikinci taksit ödemelerinin tarihi merak konusu oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belirlenen 15 bin TL'lik burs, iki taksit halinde öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. İlk taksit ödemelerini ocak ayında alan öğrenciler, 2. taksit ödemeleriyle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere sunulan Genç Üniversiteli Desteği bursunun ikinci taksit ödemesi öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında belirlenen 15 bin TL’lik bursun ilk taksiti 7 Ocak 2025’te hesaplara yatırılmıştı. Şimdi ise öğrenciler, ikinci taksitin ne zaman ödeneceğine dair güncel bilgileri araştırıyor.
İBB 2.TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Önceki yıl, İBB tarafından sağlanan bursun ikinci taksiti şubat ayında öğrencilerin hesaplarına aktarılmıştı. Bu yıl da benzer bir ödeme takviminin uygulanması öngörülüyor. Ancak net ödeme tarihi, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenecek olup, burs almaya hak kazanan öğrencilere SMS yoluyla bildirilecek.
İBB BURS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sürecinde belirttikleri banka hesaplarına aktarılmaktadır. Burs ödemelerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin, hesap bilgilerinin güncelliğini koruması büyük önem taşımaktadır. Eksik ya da hatalı hesap bilgileri, ödemenin gecikmesine veya gerçekleştirilememesine neden olabilir. Bu nedenle öğrencilerin, İBB tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri ve gerekli durumlarda hesap bilgilerini güncellemeleri önerilmektedir.
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