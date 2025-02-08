İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? İBB burs ödemelerinde son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere sunulan Genç Üniversiteli Desteği bursunun ikinci taksit ödemesi öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında belirlenen 15 bin TL’lik bursun ilk taksiti 7 Ocak 2025’te hesaplara yatırılmıştı. Şimdi ise öğrenciler, ikinci taksitin ne zaman ödeneceğine dair güncel bilgileri araştırıyor.

İBB 2.TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Önceki yıl, İBB tarafından sağlanan bursun ikinci taksiti şubat ayında öğrencilerin hesaplarına aktarılmıştı. Bu yıl da benzer bir ödeme takviminin uygulanması öngörülüyor. Ancak net ödeme tarihi, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenecek olup, burs almaya hak kazanan öğrencilere SMS yoluyla bildirilecek.