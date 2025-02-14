İBB bursu 2. taksit ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" kapsamında, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için öğrencilere toplam 15.000 TL burs desteği sağlanacağı açıklanmıştı. İlk taksit ödemelerinin tamamlanması ardından gözler 2.taksit ödemelerine çevrildi. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanan öğrenciler, 2.taksit ödemelerinin tarihini merak ediyor. Bu eğitim döneminde 7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde toplan 15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteği alacak olan öğrenciler, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.
İBB 2.TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İlk taksit ödemesi 7.500 TL olarak 7 Ocak 2025 tarihinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında İBB 2. taksit ödemelerinin şubat ayında yapılması bekleniyor.
İBB BURS ÖDEMELERİ YATTĞINDA NASIL ÖĞRENİLECEK?
Burs almaya hak kazanan öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.
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