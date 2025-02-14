İBB bursu 2. taksit ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımından faydalanan öğrenciler, 2.taksit ödemelerinin tarihini merak ediyor. Bu eğitim döneminde 7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde toplan 15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteği alacak olan öğrenciler, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.