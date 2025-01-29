İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? İBB burs ödeme tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Genç Üniversiteli Desteği kapsamında öğrencilere 15 bin TL burs imkanı tanımıştı. Bu eğitim döneminde 7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde 15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteği alacak adaylar, ödeme tarihlerini merak ediyor.



İBB BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?



İBB burs ücretleri 2024 2025 eğitim öğretim yılında toplam 15 bin TL olarak ödenecek.



7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde ödeme yapılacak.



İBB İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?



İBB bursunun ikinci taksit ödemesi için tarih bilgisi henüz net değil.



Ödemeler başlayınca hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.